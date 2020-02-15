Худрук МХАТа Бояков заплатит восьми актерам по 3 тысячи за моральный ущерб

Пресненский суд в Москве взыскал с руководителя МХАТа им. Горького Эдуарда Боякова 709 тысяч рублей в пользу восьми актеров театра. В эту сумму вошли невыплаченные надбавки в связи с тем, что артисты были лишены ролей в спектаклях из-за их несогласия со взглядами худрука, пишет «Новая газета».

Также в пресс-службе суда уточнили, что Бояков обязан выплатить каждому из заявителей иска по 3 тысячи рублей в качестве компенсации морального вреда.

Разбирательство проводилось в связи с конфликтом, который возник в театре после назначения Боякова худруком. Часть актеров выступила против изменения репертуара, их, в частности, не устраивала нецензурная лексика в некоторых постановках.

Тогда же во МХАТе начали менять договоры на срочные вместо бессрочных, при чем несогласных с руководством лишали надбавок и премий.