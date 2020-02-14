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Пластический театр: премьера спектакля БОГinЯ

Культура и ТВ
16:39, 14 февраля 2020

15 февраля состоится премьера спектакля «БогinЯ» на сцене зала «Эрмитаж» театра «Школа современной пьесы».

Постановка стала результатом авторского проекта «Дыхание 2.0» режиссёра, балетмейстера, танцевально-двигательного терапевта Татьяны Вещиковой. Сюжет строит из 12 новелл, в каждой из которых главенствует один из восьми женских типов характера. Греческие богини Гера, Артемида, Гестия, Афина, Афродита, Деметра, Геката и Персефона стали ключевыми персонажами спектакля и воплощением восьми бесконечно разных — и бесконечно прекрасных — женщин.

На сцене соединятся природная пластика и современная хореография. Пластический театр — это новаторский способ постановки спектакля, в котором каждый герой раскрывает частичку своей жизни.

Задача спектакля театрального проекта «Дыхание 2.0» — дать прочувствовать зрителям душевную наготу актеров, погрузиться в мир, созданный на сцене, найти что-то родное и близкое своей душе.

Участники проекта — люди разных возрастов и профессий, которые никогда не выступали на профессиональной сцене, однако трансформация, которую они прошли в рамках проекта, раскрыла их совершенно с другой стороны.

Как рассказывает сама автор проекта Татьяна Вещикова, в пластическом театре невозможно остаться только наблюдателем: круговорот страстей и эмоций заставляет зрителя проживать неповторимую историю, наполненную переживаниями, болью, страхами, восторгами, волнением, переживаниями, счастьем, любовью и страданиями. Здесь буйствует вся гамма чувств, которые человек испытывает за свою жизнь.

15 февраля, сбор гостей в 18:30, начало в 19:00; Москва, ул. Неглинная, 29, стр. 1, зал «Эрмитаж».

Рубрика: Культура и ТВ

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