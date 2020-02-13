"Вся страна ржет с тобой": зрители благодарят ведущую, посмеявшуюся над льготами

Видеоролик с заливистым смехом ведущей камчатских «Вестей» Александры Новиковой, расхохотавшейся после слов об индексации льгот для жителей региона с 1 февраля, продолжает набирать популярность в соцсетях. Зрители выражают поддержку журналистке и благодарят за честную реакцию на очередную жалкую подачку от государства.

«Я честно очень старалась не засмеяться на этом, вы видели, — пытаясь справиться с приступом хохота, объясняла Новикова кому-то за кадром (очевидно, оператору, который тоже смеялся). — Хорошо, что я не в прямом эфире».

И снова давилась от смеха: «"137 рублей на путевку в санаторий"! — цитировала написанное на бумажке, опять заливаясь, Новикова. — Вы это читали?! Понимаете?! Полторы тысячи, из них 900 на медикаменты, 137 на санаторий, а оставшиеся деньги — "на международный проезд к месту отдыха и обратно"!»

Руководство филиала ВГТРК на Камчатке провело беседу с телеведущей. О карательных мерах в отношении Новиковой пока ничего не известно.

Зато зрители остались в восторге от искренности диктора. Благодарности и восторженные отзывы в ее адрес звучат со всей России. Беды-то у всех одни.

andreiizsibiri

«Сибирь вас любит и смеётся с вами над всем этим идиотизмом! Вы умница и красавица, это была реакция всех простых российских людей в вашем лице! С уважением, Андрей!»

iamdmitriyaleksandrovich

«Сашенька, умница! Сказала правду на всю Россию! Вся страна ржёт теперь. Все 156 000 000 человек»

veselovanvologda

«Вологда с Вами. Умничка, молодец!»

viktormails

«Полностью поддерживаю Вас! Наша страна стала посмешищем! Тут и плакать, и смеяться хочется. Журналисты и телеведущие — тоже люди, и у них есть свои глаза и эмоции! Стыдно за нашу Страну, стыдно! Только представьте, мы же можем в любую секунду стать инвалидами или малообеспеченными и получать такие льготы! Или не дожить до Пенсии. Или дожить до неё, но как Выжить? Правительству ... на жизнь малоимущих, пенсионеров, многодетных, инвалидов. И смешно, и плакать хочется!!!»

ennnoia

«Саша, молодец! Весь народ смеется с тобой! Над нашими жмотами во власти...»

stvconnect

«Это было круто! (Московская область)»

birukova0706

«Ролик супер, смеялись все коллективом. Для тех, кто осуждает, что вы смеялись над бедностью, поясню: это компенсационные выплаты, а они могут быть выплачены при подтверждении затрат документами. То есть сначала надо приобрести путевку за несколько тысяч, а потом принести документы, и вам вернут 137 рублей. Сначала надо поехать в санаторий, а потом вам компенсируют 463 рубля. Многие ли льготники смогут такое себе позволить? Нет. Стало быть, деньги им не выплатятся и останутся на месте. Грустно, конечно, но остаётся только ржать»

masey.34.78.spb

«В самый нужный момент сделала акцент где надо! Александра, ты прелесть! Продолжай, а народ будет за тебя, уверяю!»

strashnislaw

«Это просто шикарно! Я уверен, что это просто случайно тебя показали, а все остальные точно так же угорают, просто все за кадром остаётся»

artur230000

«Если она вменяемый человек, то не будет там дальше работать и смеяться. Как можно говорить такое и понимать, что ты несёшь бред, оправдываясь словами "это моя работа, я за это получаю деньги"? Тогда Соловьёву и Киселёву тоже есть полное оправдание, и они тоже вменяемые, просто делают свою работу и зарабатывают деньги...»

bigfamilythatscool

«Будь бы я вашей мамой, я бы гордилась тем, что воспитала такую дочь. Вся страна за вас!»

elena___dmt

«Вы отреагировали на эти копеечные подачки как бы это сделал любой вменяемый человек!»

dimakul55

«Это шедевр, лучшее, что было и будет в журналистике в этом году, просто до слез»

sega_on

«Вы единственная, от кого наша продажная власть услышала правду. И эта правда им не понравится. Держитесь!»