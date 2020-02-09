Школьница из Томска за доллар купила права на экранизацию рассказа Стивена Кинга

Писатель Стивен Кинг разрешил 16-летней россиянке снять короткометражный фильм по мотивам рассказа «Женщина в комнате».

Как пишет «РИА Томск», права на экранизацию Диане Костыриной позволила приобрести программа Dollar Baby. В рамках нее американский писатель за один доллар делится своими авторскими правами со школьниками и студентами-кинематографистами.

Отмечается, что девушка уже выступила автором нескольких короткометражных фильмов. Новый проект она хочет реализовать совместно с киноклубом «Сибирские мастерские». По словам школьницы, концовка будет немного изменена. Ее сделают более жизнеутверждающей, «чтобы не было такого тяжелого осадка, который остается после прочтения рассказа».

Костырина сообщила, что роль в картине предложена известному актеру, с которым сейчас ведутся переговоры. Его имя пока не называется. В настоящий момент также разыскиваются кандидатуры на главную женскую роль.

Короткометражку планируется представить на международном фестивале Dollar Baby Russia, который состоится осенью 2020 года в Краснодаре.