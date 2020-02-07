В Москве появится гигантское граффити с портретом Бодрова-младшего

Власти Москвы разрешили нанести на фасады столичных зданий 228 граффити с изображениями выдающихся личностей и событий.

Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на заммэра по вопросам ЖКХ Петра Бирюкова.

Сообщается, что в столице появятся, в частности, изображения выдающегося советского военачальника Митрофана Неделина, который погиб в 1960 году при взрыве ракеты Р-16 на Байконуре, а также актера Сергея Бодрова – младшего, жизнь которого оборвалась в 2002 году в Кармадонском ущелье в Северной Осетии.

По словам Бирюкова, чиновники приняли решение, «исходя, в первую очередь, из требований самих москвичей». Уточняется, что художественные работы будут проводиться в теплое время года.

Напомним, летом прошлого года в столице изменились правила нанесения граффити. Теперь их можно размещать только после процедуры согласования, которая длится месяц. Вначале художники должны получить разрешение собственников жилого дома, а затем – уполномоченных инстанций, в том числе Москомархитектуры, департамента рекламы и департамента культурного наследия. Окончательное решение принимает межведомственная комиссия по вопросам нанесения надписей и изображений на внешние поверхности нежилых зданий, строений, сооружений и многоквартирных домов, которую возглавляет Петр Бирюков.

Сюжет одобренных графити должен быть связан «с популяризацией выдающихся личностей, исторических событий, науки, спорта и искусства, но без какой-либо коммерческой составляющей».