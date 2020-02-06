Планы на выходные: Корээда, Харли Квинн и "День красоты" в Парке Победы

Sobesednik.ru рассказывает, как с пользой провести выходные 8-9 февраля в Москве.

Кинопоказы

8 и 9 февраля в кинотеатрах сети МОСКИНО в честь 120-летия советского мультипликатора Ивана Иванова-Вано покажут восстановленные версии «Сказки о царе Салтане» и «Зимней сказки», сценарии к которым написал Евгений Шварц.

8 февраля в «Звезде» состоится специальный показ документального фильма «Каннингем». Лента посвящена американскому хореографу, одному из лидеров авангардного искусства и создателю современного танца Мерсу Каннингему.

9 февраля в рамках февральской «Синематики», посвященной классике военного кино, кинотеатр «Спутник» приглашает всех желающих на просмотр советского остросюжетного военного боевика 1983 года «Случай в квадрате 36-80».

Киноновинки

В прокат на этой неделе вышли историческая драма Романа Полански «Офицер и шпион», награжденная премией Большого жюри Венецианского кинофестиваля, супергеройская лента о девушках-антигероинях «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн», драма каннского лауреата прошлого года японца Хирокадзу Корээды «Правда» и дебютная военная лента Александра Золотухина «Мальчик русский».

Музеи



Исторический музей празднует 150-летие. В честь этого события 9 февраля гостей ждут специальные экскурсии и интерактивные программы, посвящённые XIX веку. Кульминацией праздника станет секстет «Воспоминание о Флоренции» великого композитора XIX века П. И. Чайковского в исполнении лауреатов всероссийских и международных конкурсов, ведущих солистов Филармонии.



Вход в Исторический музей и Музей Отечественной войны 1812 года — бесплатный.



Фестивали



8 февраля Парк Победы приглашает всех на «День красоты». Гости парка смогут принять участие в мастер-классе по макияжу, научиться правильно подбирать гардероб и побывают на торжественном бале.



Выставки



«Дарвиновский музей» открывает выставку «Территория ирбиса», приуроченную к 20-летию со дня создания национального алтайского парка «Сайлюгемский». Фотовыставка представит мир дикой природы Горного Алтая.