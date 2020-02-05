РПЦ отсудила право собственности на дом, где находится редакция "Нового мира"

5 февраля Арбитражный суд в Москве в полном объеме признал иск финансово-хозяйственного управления Русской православной церкви к столичному департаменту имущества и федеральному Росимуществу. В РПЦ требуют отдать в ее владение здание, в котором находится редакция литературного журнала «Новый мир» и основанный при ней культурный центр.

Речь идет о доме №1/2 по Малому Путинковскому переулку. Во дворе по этому адресу более ста лет назад находился доходный дом Страстного монастыря. Сам монастырь был возорван, но доходные дома остались целы, и только сейчас недвижимость стала предметом имущественных претензий, пишет «Москвич Mag».

Главный редактор издания Андрей Василевский в своем аккаунте на Facebook уточняет, что пока редакцию не выселяют и они всего лишь «попали под раздачу». «Оснований для истерики нет, а для тревоги есть. Это всё, что пока можно сказать по данному вопросу», — написал Василевский.