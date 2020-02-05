Активист утверждает, что нашел место захоронения Даниила Хармса

Основатель премии имени Даниила Хармса Александр Марс заявил, что ему удалось установить примерное местоположение захоронения поэта, передает «Фонтанка».

По данным Марса, Хармс был похоронен в районе братских могил номер 9 и 23 Пискаревского кладбища. Это удалось установить по косвенным признакам: на момент смерти в феврале 1942 года во время блокады Ленинграда Хармс находился в отделении тюремной больницы в «Крестах» на Арсенальной набережной, откуда умерших вывозили на Пискаревское кладбище. По данным архива, привезенных из «Крестов» хоронили именно в этом секторе.

«Точнее место, к сожалению, не узнать», — сообщает он.

Марс также отмечает, что, несмотря на запрет установки памятных знаков на братских могилах, он намерен попытаться в конце года установить его там.

В декабре исполняется 115 лет со дня рождения писателя-абсурдиста.