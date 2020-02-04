Зимний сезон Театра классического балета

Серия спектаклей Государственного академического театра классического балета Наталии Касаткиной и Владимира Василёва пройдет в Москве в начале февраля 2020 года. Зрителей ждут знаковые постановки театра: «Спартак» и «Жизель» в Государственном Кремлевском дворце 5 и 6 февраля, а также «Лебединое озеро» в РАМТе 10 февраля.

Авторская версия «Спартака» Наталии Касаткиной и Владимира Василёва воссоздает на сцене трагическую и чувственную атмосферу эпохи Древнего Рима, в которой разворачивается история вождя восставших гладиаторов. Масштаб постановки поражает — в ней задействованы шесть тонн уникальных декораций по эскизам Иосифа Сумбаташвили, 300 роскошных костюмов авторства Елизаветы Дворкиной. И все же основу захватывающего драматического действия составляет выразительная хореография в сочетании с элементами настоящего римского боя. В балете использована музыка, никогда ранее не звучавшая в постановках и эксклюзивно предоставленная Наталии Касаткиной и Владимиру Василёву наследниками Хачатуряна.

«Лебединое озеро» отличается от привычных постановок печальным финалом, измененным в соответствии первоначальным замыслом Чайковского — композитор планировал завершить балет гибелью главных героев. Версию Театра классического балета критики окрестили «уроком современного отношения к классическому наследию». Главные партии в постановке исполнят Марина Ржанникова и Артем Хорошилов.

В балете «Жизель» отражена преемственность поколений: в постановке современный балетный театр встречается с эпохой романтического балета. Наталия Касаткина и Владимир Василев восстановили версию Большого театра, сохранив классическую хореографию и драматургию постановки с целью передать ее следующему поколению артистов. В образах Жизели и графа Альберта на сцене зрители увидят народную артистку России Екатерину Березину и заслуженного артиста России Николая Чевычелова.

Расписание показов:

«Спартак» — 5 февраля, Государственный Кремлевский дворец

«Жизель» — 6 февраля, Государственный Кремлевский дворец

«Лебединое озеро» — 10 февраля, РАМТ