Андрей Макаревич: Я вообще антиформалист, люблю всякие эксперименты

Это не пьеса, не опера и не балет, а мультижанровое действо с элементами театра, компьютерной анимации, пантомимы и даже хип-хопа. Спектакль «Черт, солдат и скрипка» — явление редкое в прямом и в переносном смысле. Его редко играют, поскольку у каждого из участвующих в постановке артистов свой напряженный творческий график.

Редкий и неожиданный у этого спектакля и жанра состав исполнителей. Мультимедийный музыкальный спектакль «Черт, солдат и скрипка» создан по мотивам «Истории солдата» и других произведений Игоря Стравинского. Всемирно известный скрипач Дмитрий Ситковецкий — главный инициатор постановки выступил не только в привычной роли музыканта, но и как исполнитель драматической роли Черта.

Вместе с ним амплуа сменили телеведущий Владимир Познер и музыкант Андрей Макаревич. Лидер группы «Машина времени» выступил в этом спектакле и как художник. Его рисунки ожили и превратились в компьютерную анимацию.

— Что Вас соблазнило прежде всего в проекте «Черт, солдат и скрипка» — участие в нем как художника?

— Это как раз было в последнюю очередь и не сразу пришло в голову. Мне просто понравилась затея. Вообще Дима Ситковецкий страшно энергетичный человек. Он умеет заразить своей идеей. Он давний поклонник этого произведения Стравинского и уже не первый раз с ним работает. Дима приехал к нам на гастроли в Одессу и так зажигательно рассказал об этом! А я к стыду своему, хотя я не стыжусь своего невежества, про это произведение ничего толком не знал. Сначала Дима мне прислал музыку, потом английскую версию, а потом перевод Михаила Успенского. И вот это меня купило, потому что перевод чудесный совершенно! Я бы даже назвал это авторским переложением. Мне показалось, что это будет весело, поскольку неплохая компания собирается, и так и вышло.

— Жанр этого сценического представления определить довольно трудно. Звезда классической музыки Ситковецкий, Вы и Познер из другой области.

— Это прекрасно! Я вообще антиформалист. Поэтому я люблю всякие эксперименты.

— Работа с «Оркестром креольского танго» — это тоже был эксперимент?

— Это я бы вообще экспериментом не назвал. Это просто уже многолетняя музыкальная работа, просто несколько в другом направлении, в другом жанре.

— Вас представляют как музыканта. Когда Вы выходите на сцену рядом с классическим музыкантом, например с Ситковецким или с Осетинской, есть ли ощущение нехватки музыкального образования?

— Ни малейшего! Потому что не надо раздувать никаких пиететов перед людьми, играющими симфоническую музыку или играющими классику. Среди них тоже очень много посредственностей, поверьте мне. Среди джазменов много великих музыкантов, и среди «рокменов» много великих музыкантов. Так что это только вопрос вкуса и взаимопонимания.

— Спектакль «Черт, солдат и скрипка» играется довольно редко по понятным причинам. А Ваши дети видели этот спектакль?

— Я даже не помню. Младшенькая была, по-моему. Она любит Стравинского очень.

— Что за последнее время Вас «зацепило», имеется в виду в искусстве?

— Ничего.

— Но ведь, наверное, есть какие-то вещи, которые Вас трогают, которые Вас возмущают?

— Есть, конечно! Есть книги, которые я читаю с удовольствием. Есть фильмы, которые я смотрю с удовольствием. То, что мне не нравится, я стараюсь не читать и не смотреть. Зачем тратить на это время?

— В прошлом году Вы выступали с группой Ромарио и с бардом Алексеем Иващенко. Это стремление к разным жанрам определяется жаждой разнообразия или стремлением к общению с какими-то определенными людьми, которые Вам интересны?

— В данном случае никакого стремления не было. Это идея Ромарио была целиком. Мне это немножко напомнило, с одной стороны, сборный концерт 80-х годов, в которых «Машина времени» имела счастье многократно участвовать. Многие уже забыли, что в советское время сольный концерт во Дворце спорта был просто невозможен. По указанию Министерства культуры в больших залах типа Дворца спорта могли быть только сборные концерты.

А Ромарио, видимо, нашел трех разных совершенно авторов, включая его самого, которые все-таки в чем-то сходятся. Поэтому эстетически эта штука вполне выверенная, очень камерная и симпатичная. Он придумал и программу, и режиссуру. Я просто принял в ней участие.

— Чего Вы ждете от 2020 года?

— Я ничего не жду. Ждать — неблагодарное и бессмысленное занятие. Надо постараться себя хорошо чувствовать, делать то, что ты считаешь нужным, получать от этого удовольствие и радость, работать, общаться с друзьями, путешествовать. Ничего больше мне не нужно.

Беседовала Софья Александрова

«Черт, солдат и скрипка»

5 февраля, Концертный зал им. Чайковского