Кино и Макаревич: куда идти "несогласованным"?

История с якобы произнесенной будущим министром культуры фразой «Врагов не поддерживаем» в отношении Андрея Макаревича позволяет сделать первые предположения о том, изменится ли политика культурного ведомства при Ольге Любимовой.

О группе «Машина времени» захотели сделать художественный фильм из десяти новелл. В списке режиссеров – сплошь заслуженные: Валерий Тодоровский, Павел Лунгин, Юрий Быков, Клим Шипенко, Борис Хлебников, Николай Лебедев, Александр Митта и Гарик Сукачев, иногда тоже промышляющий режиссурой. Макаревич в фейсбуке поведал, что идея получила поддержку даже в администрации президента, и Мединский, по крайней мере на словах, одобрил, но все уткнулось как раз в Ольгу Любимову, возглавлявшую при нем департамент кино.

«Была ли произнесена сакральная фраза про врагов – не знаю, не присутствовал, но если была (а присутствовавшие утверждают, что была), то будущий министр записал во враги не только «Машину времени» (мы-то ладно, можно подумать, нам Минкульт вообще когда-то деньги давал), но и ведущих российских кинорежиссеров... Неудобно вышло», – уточнил Макаревич.

Ведомство ответило, что заявку на финансирование фильма о «Машине времени» создатели картины не подавали. Но слова Ольги Любимовой про врагов не опровергло. А если такие слова были, есть ли смысл обращаться после этого в ведомство «по форме»?

Между тем общественная дискуссия вокруг фильма о «Машине» развернулась в привычном формате: можно ли просить деньги у государства, ругая это государство. На этом фронте большой фейсбучной войны бой принял пресс-атташе группы Антон Чернин, напоминающий оппонентам, что: а) деньги просила не «Машина времени», а режиссер Андрей Комаров; б) этих самых денег участники группы, начиная с советских времен, принесли в госбюджет немало.

Тему о том, что государство не должно поддерживать «антигосударственные» проекты, активно продвигал как раз Мединский. Только остается непонятным значение слова «антигосударственный». Те, кто критикует власть, не перестают быть гражданами России. Они так же платят налоги и должны иметь такие же права и возможности. А вот распределение наших общих денег по принципу симпатии к власти и лизоблюдства смахивает даже не на приватизацию, а на что-то совсем неприличное. «Несогласным» предлагается платить налоги в какой-то отдельный бюджет? Очень хочется, чтобы первым из граждан, понимающих этот абсурд, был министр культуры России.

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Материал вышел в издании «Собеседник» №04-2020 под заголовком «Кино и Макаревич».