Гильдия сценаристов США впервые отдала главный приз иностранному фильму

В Лос-Анджелесе и Нью-Йорке прошла церемония награждения премии Гильдии сценаристов США, сообщает «Коммерсантъ».

Сценаристы Пон Джун Хо и Хан Джин Вон («Паразиты») получили награду за «Лучший оригинальный сценарий». В этой категории картина была представлена в одном ряду с фильмами «1917», «Брачная история», «Образование», «Достать ножи». Таким образом, южнокорейская лента «Паразиты» оказалась первым фильмом на иностранном языке, одержавшим победу в главной номинации американской премии.

Лауреатом в категории «Лучший адаптированный сценарий» стала работа Тайка Вайтити «Кролик Джоджо». Здесь автор соперничал со сценаристами фильмов «Ирландец», «Джокер» и «Маленькие женщины».

Кроме того, нашумевший многосерийный фильм «Чернобыль» получил награду в номинации «Лучший сценарий в оригинальном сериале».

Напомним, что ранее актерский состав картины «Паразиты» также были награждены главным призом Гильдии киноактеров США.