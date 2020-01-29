Не допущенный к прокату в РФ фильм Хржановского вошел в программу Берлинале

Кинолента «Дау. Наташа» Ильи Хржановского и Екатерины Эртель вошла в конкурсную программу Берлинского кинофестиваля.

Помимо этого, еще один эпизод проекта Хржановского покажут в специальной программе Берлинале, передает ТАСС.

В общей сложности в конкурсную программу вошли 18 фильмов, среди которых драма Салли Поттер «Неизбранные дороги» с Хавьером Бардемом, Сальмой Хайек и Лорой Линни в главных ролях, а также «Сибирь» американского режиссера Абеля Феррары с Уиллемом Дефо.

Напомним, в ноябре 2019 года Минкульт отказался выдать прокатные удостоверения фильмам «Дау. Наташа», «Дау. Новый человек», «Дау. Нора Сын», «Дау. Саша Валера». Чиновники усмотрели в картинах материалы, пропагандирующие порнографию.

Арт-проект «Дау», посвященный советскому физику Льву Ландау, был представлен в Париже год назад. Илья Хржановский работал над ним на протяжении 12 лет.

Международный Берлинский кинофестиваль пройдет с 20 февраля по 1 марта.