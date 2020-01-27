Смыслы жизни от Валентина Гафта

Если прочитать Карлоса Кастанеду, то сложится ощущение, что в жизни важно только то, что мы творим в этом мире, памятуя при этом о смерти. Если прочитать «Избранное. Стихотворения, пьеса, эпиграммы» легендарного артиста Валентина Гафта, то сложится ощущение, что тебе в этом мире осталось очень недолго, а ты столького еще не успел… И не зря, видимо, на обложку вынесено именно стихотворение о Пути, его смысле, итогах и окончании.

Трогательные стихи касаются самых простых, повседневных вещей, на которые мы порой и внимания можем не обратить. Составитель книги Валерий Краснопольский обещает через это получить возможность познать и раскрыть загадку образа великого актера; но по сути важнее то, что стихи Гафта (как, возможно, это и положено стихам, тут каждый определяет для себя) смогут помочь читателю сделать его жизнь более осмысленной и насыщенной. А возможно, и вовсе изменить образ мыслей…