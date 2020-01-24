Выставка двух художников — отца и сына Григорянов

С 1 по 29 февраля в стенах выставочного пространства «ART Коробка» пройдет совместная выставка отца и сына Григорянов «Диалог с отцом».

Отец и сын — почетные члены академии художеств, их живопись признана по всему миру. В экспозиции выставки будет представлено более 150 полотен художников, являющихся востребованными произведениями искусства.

Именно пример Юрия Суреновича стал для Юрия Григоряна — младшего вдохновением в начале творческого пути. Совершенное увлечение живописью, высокая трудоспособность старшего находят свое логическое продолжение в произведениях младшего. Оба художника тонко чувствуют надрыв и эмоциональность, сдержанность и мудрость поколений.

Впервые Юрий Суренович Григорян представил свои работы на Молодежной выставке московских художников в 1972 году и уже более 48 лет удивляет глубиной своего таланта и бесконечного ощущения жажды жизни. Юрий Григорян — младший уже более 20 лет идет по своему творческому пути, создавая и отдельные сюжеты, и серии, посвященные своим истокам, семье, близким.

Вернисаж совместной выставки «Диалог с отцом» представляет Галерея современного искусства THANK.

Выставочное пространство ART-Коробка (ул. Автозаводская, 18б, ТРЦ «Ривьера»)