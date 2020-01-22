Тимур Шаов в Академ Джаз Клубе 25 января

25 января состоится одно из редких выступлений композитора и исполнителя Тимура Шаова.

Тимура Шаова нельзя назвать бардом в общепринятом смысле этого слова. Но все же он мегапопулярен как поэт, композитор, исполнитель собственных песен, которые он называет только «песенками» — и никак иначе. А еще он прекрасный сатирик, умеющих в нескольких коротких строчках стихотворения вскрыть ту или иную проблему современного общества или отдельного человека. И это, пожалуй, его главный и самый ценный дар.

Классифицировать репертуар Тимура довольно сложно, а некоторые вещи вообще не поддаются классификации. Колкие, острые, ироничные и до рези в животе смешные сюжеты из жизни, положенные на музыку, они не могут быть названы ни бардовской песней, ни шансоном, ни эстрадным номером. Можно сказать, что Шаов нашел собственный стиль, стал его основоположником и апологетом одновременно.

Тимур в своем творчестве самодостаточен и напрочь ломает все сложившиеся за долгие годы музыкальные каноны. Если же попытаться найти определение его творчеству, то в этом деле помочь смогут только сравнительные образы. Так, Борис Стругацкий называл артиста «оригинальным коктейлем из Галича и Кима», Андрей Максимов — «поющим Жванецким». «Новая газета» предложила свой образ: «Тимур Шаов — это нечто среднее между Виктором Шендеровичем и Вуди Алленом». В общем, музыкально, остро, иронично, смешно и про нашу с вами жизнь.

Сам Тимур признается, что ему в кайф писать в таком оригинальном стиле, который не похож ни на что другое. Мы же скажем больше: на его концертах такой же или еще больший кайф получают зрители, которые всегда по достоинству ценили тонкий юмор и добрую иронию его песенок. И, надо сказать, это просто здорово, что такие люди лечат наше настроение, предлагая посмеяться над тем, что в обычной жизни просто злит, а на сцене выглядит комично и весело!

25 января, Академ Джаз Клуб