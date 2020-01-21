В метре от мэтра. Евгений Цыганов и Михаил Ефремов сыграли в маленьких театрах

В центре внимания
Эх, не туда Медведева назначили: надо было не в Совбез, а в Минсельхоз // фото: Сергей Гунеев / РИА «Новости»
Куда "Димон" телят не гонял. Дачу Медведева "рассекретили" пастухи
Из Лобни — на лобное место. Первые скандалы нового премьера Мишустина
Дмитрий Быков: Цензура в "Вышке" и проверка на вшивость

Новости дня

21 января, вторник

[11:44]Александр Кокорин перейдет из "Зенита" в "Сочи" до конца сезона
[11:35]Минздрав создаст экспресс-тест для распознавания новой пневмонии лишь в феврале
[11:25]Норвежской нефти, купленной Минском, одному из двух НПЗ страны хватит на 3 дня
[11:20]Бывший руководитель Интерпола получил 13,5 года по делу о коррупции
[11:11]В аэропорту Казани скончался пассажир экстренно приземлившегося самолета

20 января, понедельник

[18:10]В Подмосковье от алкогольного отравления в 2019 году умерло четверо детей
[18:09]Бонусы "Спасибо" можно будет передаривать с комиссией от 5 до 20%
[18:07]ЕС может ввести налог на выручку IT-корпораций на территории всех 27 стран
[18:05]Путин внес проект поправки к Конституции и назначил представителей в Госдуме
[18:02]Родственники жертв ЧП в пермском отеле получат от властей по полмиллиона
[17:58]В Кизляре в связи с массовым заражением временно закроют две школы
[17:36]Мосгорсуд оставил за ФБК статус "иностранного агента"
[17:22]Минкульт может начать выдавать школьникам абонементы для похода в кино
[17:07]Новый посол США в России заявил о намерении "время от времени" играть в хоккей
[16:47]Си Цзиньпин и премьер КНР поручили остановить эпидемию нового типа коронавируса
[16:46]Ущерб от нелегальной вырубки хвойных к Новому году составил свыше 18 миллионов
[16:45]ВС признал законным запрет на создание положительного образа наркопотребителей
[16:30]Постконтактная профилактика ВИЧ внесена Минздравом в проект профилактических мер
[16:29]Обвиняемому в шпионаже на Украину жителю Крыма грозит до 20 лет
[16:27]15% российских туристов достаточно для идеальной поездки 5000 рублей
[16:26]Состояние 2153 миллиардеров больше, чем у 4,6 миллиарда человек вместе
[16:25]В России создают экспресс-тест для выявления нового коронавируса за 15 минут
[16:23]Для внесения поправок в Конституции планируют изменить полтора десятка статей
[15:54]Вместо Чайки Путин предложил на пост генпрокурора замглавы СК Игоря Краснова
[15:44]Глава Мордовии назвал критику "непокорных" журналистов в свой адрес провокацией
[15:21]Призвавший "мочить" журналистов глава Чувашии назвал себя добродушным человеком
[15:13]В Екатеринбурге либертарианца дважды оштрафовали за флаг партии на митинге
[14:35]Мужчине, опубликовавшему интимное фото экс-партнерши, грозит до 2 лет тюрьмы
[14:30]В Якутии чиновников проверяют после нападения бездомных собак на младшеклассника
[13:44]Милонов хочет запретить детям до 16 посещать рестораны фастфуда без родителей
[13:43]Под Тверью расследуют смерть пенсионерки, перебегавшей пути перед "Сапсаном"
[13:34]Причинами смертей в пермском отеле стали полувековая труба и отсутствие выхода
[13:30]В Минске задержан 25-летний юрист, подозреваемый в осквернении памятника Пушкину
[13:21]Средний метраж квартир уменьшился на 22% при росте числа этажей
[12:56]Привлечение частных медиков в селах дополнит, а не заместит услуги по ОМС
[12:52]ФАС разрешил рекламу русского вина, но без указания брендов и компаний
[12:50]Китайским супермаркетам запретят продавать одноразовые пакеты
[12:49]Следующую акцию против поправок в Конституцию проведут на марше памяти Немцова
[12:34]В Москве снова "заминировали" 11 судов, девять ТЦ и все станции метро
[12:29]Нацпроект "Наука" оказался самым редко упоминаемым в СМИ

Фото: Global Look Press
Как быстро отличить "билеты банка приколов" от настоящих: четыре признака
Фото: depositphotos
Ваши права. Сколько заплатят за работу в новогодние дни?
Фото: depositphotos
Солярий: загар, который может выйти вам боком
Мари Кондо
Фея порядка. Как Мари Кондо разложила жизнь по полочкам
Фото: Global Look Press
Что делать человеку, если он получил травму из-за гололеда
Фото: Global Look Press
Народная молва. Что обсуждали в Сети жители регионов на минувшей неделе
Фильм недели: "Маяк" Роберта Эггерса
Сергей Собянин
Мэр с Севера. Пять историй про Сергея Собянина
Лолита Милявская // фото: Global Look Press
Ценники новогодних корпоративов – 2020: рейтинг "Собеседника"
Григорий Распутин: авантюрист или провидец? Пять мифов о легендарном "старце"

В метре от мэтра. Евгений Цыганов и Михаил Ефремов сыграли в маленьких театрах

Культура и ТВ
08:04, 21 января 2020
«Собеседник» №02-2020

Спектакль «Посадить дерево»
Спектакль «Посадить дерево»

В первых числах января Евгений Цыганов сыграл в новом спектакле «Легкая боль» худрука театра «Около дома Станиславского» Юрия Погребничко. А Михаил Ефремов – в театре «Практика», да не один, а со своим сыном Николаем.

«Около» Цыганова

«Около дома Станиславского» – театр маленький, на сто мест, но культовый, в него влюбляются раз и навсегда. Это режиссерский театр, и если здесь появляется приглашенная суперзвезда (когда-то здесь играл Тараторкин), то это редкий случай исключительного совпадения с режиссером и его философией. Евгений Цыганов совпал. Он с Юлией Снигирь – семейная пара Эдвард и Флора. Эдвард выходит в зал ссутулившись, склонив голову набок, в старом кардигане с дырой на спине, вокруг глаз – болезненная краснота.

Ей-богу, Цыганова сразу и не узнаешь, хотя он совсем без грима. Он, кажется, стар и угнетен собственной памятью об уходящей жизни. Они пьют чай, и в их ничего не значащем разговоре – почти без интонаций – вшито его раздражение и агрессия, ее попытки все сгладить и тоска об уже невозможной любви.

В самом начале мы видим надпись «Гитлер жив, ему просто выбили три зуба». Больше упоминаний о Гитлере нет, но фразу забыть нельзя. Тем более что Эдвард – Цыганов говорит, что всю жизнь изучал устройство времени и пространства. Муж и жена убивают осу, севшую на варенье. Это целый распланированный процесс. И этот «самый длинный день в году» для отчужденных мужа и жены все никак не кончится. Но когда «под вечер» помолодевший Цыганов берет электрогитару и поет «По тундре, по железной дороге», со временем-пространством автора пьесы Пинтера что-то происходит – оно становится нашим.

Евгений Цыганов в спектакле «Легкая боль» // фото: Михаил Гутерман

«Практика» Ефремова

«Практика», где сыграл Ефремов, – театр подвальный, мест там еще меньше, зал всегда полон, а уж тем более когда на сцене такой артист. Впрочем, «Посадить дерево» будут играть и в других театрах.

Ефремов лет двадцать, а то и больше не играл на маленьких сценах и теперь получает от этого явное удовольствие – а представьте, какой кайф получают зрители, видя короля харизмы Михаила Олеговича в метре от себя! Он приводит сына в поле, где собирается посадить дерево, с гордостью объясняя парню про то, что «каждый мужик должен», про сына, дом («квартира-то у нас есть!») и «посадить дерево».

Поколенческие нравоучения отца у студента-программиста особого отклика не находят, но надо так надо, и он копает яму. Зато папа вдохновляется все больше, зал хохочет, Ефремов уже и сам едва сдерживается. Но вся эта комедия идет к ссоре, напряжение нарастает, и тут на поле появляются еще двое – причем с пистолетами. У этих двоих свой взгляд на ситуацию. И вот с этими персонажами предстоит разбираться уже сыну (как он это делает – другой вопрос). А печальный, обманутый и убитый Ефремов, сидя на кочке, поет из Цоя: «Я сажаю алюминиевые огурцы на брезентовом поле».

* * *

Материал вышел в издании «Собеседник» №02-2020 под заголовком «В метре от мэтра».

Рубрика: Культура и ТВ

Поделитесь статьей:

Таша Маяковская // фото в статье: личный архив Таши Маяковской

Культура и ТВ

"Задам жару!": самая маленькая модель страны готовится покорить Евровидение

Читать далее >

Спектакль «Посадить дерево»

Культура и ТВ

В метре от мэтра. Евгений Цыганов и Михаил Ефремов сыграли в маленьких театрах

Читать далее >

кадр из сериала "Ученица Мессинга"

Культура и ТВ

Ольга Мигунова: Я просила Мессинга помочь, чтобы сериал состоялся

Читать далее >

Политика
Рошаль призвал членов рабочей группы Госдумы "не выглядеть как "одобрямс"
Норвежской нефти, купленной Минском, одному из двух НПЗ страны хватит на 3 дня
Путин внес проект поправки к Конституции и назначил представителей в Госдуме
Новый посол США в России заявил о намерении "время от времени" играть в хоккей
Общество
Год Нисанов и Зарах Илиев откроют новые отели
Минздрав создаст экспресс-тест для распознавания новой пневмонии лишь в феврале
Бывший руководитель Интерпола получил 13,5 года по делу о коррупции
В Подмосковье от алкогольного отравления в 2019 году умерло четверо детей
Колумнисты
Быков Дмитрий

Быков
Дмитрий

писатель, журналист

Российский студент должен понимать, что умение промолчать и в целом затихариться гораздо продуктивней умения высказываться по любым вопросам

Скворцова Елена

Скворцова
Елена

обозреватель

Стоят ли мучения сотен животных удовольствия самому запустить салют? Может, достаточно пары фейерверков, которые устраиваются официально?

Ежов Сергей

Ежов
Сергей

журналист

По задумке Кремля, новые партии должны будут, создав иллюзию конкуренции, заманить избирателей на участки. И в конечном счете проиграть

Культура и ТВ
"Задам жару!": самая маленькая модель страны готовится покорить Евровидение
Минкульт может начать выдавать школьникам абонементы для похода в кино
В метре от мэтра. Евгений Цыганов и Михаил Ефремов сыграли в маленьких театрах
Ольга Мигунова: Я просила Мессинга помочь, чтобы сериал состоялся
Шоу-бизнес
Брат Криса Кельми: Его сыну наплевать на память об отце!
Кредитор Виталины отверг слухи о неадекватности Джигарханяна
Отар Кушанашвили: Рэперы, диджеи, видеоблогеры – передовые шифровальщики пустоты
Первую женщину, возглавившую "Грэмми", отстранили за должностное нарушение

Здоровье
Недостаточный доступ к питанию повышает риск ранней смерти в 37 раз
Постконтактная профилактика ВИЧ внесена Минздравом в проект профилактических мер
В России создают экспресс-тест для выявления нового коронавируса за 15 минут
Привлечение частных медиков в селах дополнит, а не заместит услуги по ОМС
Туризм
Luxury-конструктивизм: новый терминал С в Шереметьево
15% российских туристов достаточно для идеальной поездки 5000 рублей
Новый дальневосточный перевозчик будет закупать только отечественные самолеты
Зимняя Рига: что посмотреть и чем заняться в столице Латвии?
Авто
Как сдавать экзамены на права по-новому?
Какие машины по карману россиянам: результаты опроса
Четыре региона указали недостоверные данные о местах концентрации ДТП
Росстандарт за пять лет отозвал более 3,5 миллиона единиц транспортных средств
Недвижимость
Когда будет 100 метров на семью?
Средний метраж квартир уменьшился на 22% при росте числа этажей
Самые низкие цены на аренду квартир в Москве зафиксированы на востоке столицы
В Совфеде приняли поправки о механизме переселения граждан из аварийного жилья
Свежий номер

Фото: depositphotos
"Я – как аист". Шокирующая исповедь суррогатной матери
Фото: Global Look Press
Кому из звездных виноделов насолит новый закон о российском вине
Ахрик Авидзба
"Герой ДНР" оказался в центре "абхазского Майдана"
Лолита Милявская // фото: Global Look Press
Ценники новогодних корпоративов – 2020: рейтинг "Собеседника"
Картина Василия Тальма «Восстание 14 декабря 1825 года»
Борис Акунин – о роли восстания декабристов в истории России
Валерий Соловей // стоп-кадр / YouTube
Валерий Соловей:
Это был последний спокойный год России
Юрий Кара // фото: Global Look Press
Юрий Кара:
Эрнст завалил мой фильм про Андрея Сахарова
Захар Прилепин // фото: Андрей Струнин
Захар Прилепин:
Я всегда был крымнашист и имперец
Людмила Улицкая // фото: Андрей Струнин
Людмила Улицкая:
Закон об "иностранных агентах" вызывает только отвращение
Николай Коляда // фото в статье: личный архив Николая Коляды
Николай Коляда:
Ошибался, когда голосовал за "Единую Россию"


Надежда Бартош
Миллиардный выигрыш ушел в карман "рыбной царицы"? Кто такая Надежда Бартош
Рамиль Шамсутдинов
Адвокат: По делу Шамсутдинова выяснится еще много нового
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Фото: Государственная дума РФ / Global Look Press
Почему Григорий Лепс не знал, что ему писал песни будущий премьер
Не по чину сверстали: гоголевский скандал в урюпинской прессе
Фото: gvkg.ru
С инспектора госпиталя Бурденко требуют 3,5 млн за "молоко за вредность"

Федерико Феллини // фото: Global Look Press
Федерико Феллини – о мужчинах и женщинах, о фантазиях и о счастье
Владимир Жириновский // фото: Агентство «Москва»
Подлёдная политика: как и где окунаются в Крещение российские депутаты
Воронежские амазонки задали ученым задачу
Тимофей Козин // фото: соцсети
Вход в СССР через депо: необычный музей во Владимире
Мэрилин Монро // фото в статье: Global Look Press
Тайные трагедии Мэрилин Монро
^