В метре от мэтра. Евгений Цыганов и Михаил Ефремов сыграли в маленьких театрах

В первых числах января Евгений Цыганов сыграл в новом спектакле «Легкая боль» худрука театра «Около дома Станиславского» Юрия Погребничко. А Михаил Ефремов – в театре «Практика», да не один, а со своим сыном Николаем.

«Около» Цыганова

«Около дома Станиславского» – театр маленький, на сто мест, но культовый, в него влюбляются раз и навсегда. Это режиссерский театр, и если здесь появляется приглашенная суперзвезда (когда-то здесь играл Тараторкин), то это редкий случай исключительного совпадения с режиссером и его философией. Евгений Цыганов совпал. Он с Юлией Снигирь – семейная пара Эдвард и Флора. Эдвард выходит в зал ссутулившись, склонив голову набок, в старом кардигане с дырой на спине, вокруг глаз – болезненная краснота.

Ей-богу, Цыганова сразу и не узнаешь, хотя он совсем без грима. Он, кажется, стар и угнетен собственной памятью об уходящей жизни. Они пьют чай, и в их ничего не значащем разговоре – почти без интонаций – вшито его раздражение и агрессия, ее попытки все сгладить и тоска об уже невозможной любви.

В самом начале мы видим надпись «Гитлер жив, ему просто выбили три зуба». Больше упоминаний о Гитлере нет, но фразу забыть нельзя. Тем более что Эдвард – Цыганов говорит, что всю жизнь изучал устройство времени и пространства. Муж и жена убивают осу, севшую на варенье. Это целый распланированный процесс. И этот «самый длинный день в году» для отчужденных мужа и жены все никак не кончится. Но когда «под вечер» помолодевший Цыганов берет электрогитару и поет «По тундре, по железной дороге», со временем-пространством автора пьесы Пинтера что-то происходит – оно становится нашим.

Евгений Цыганов в спектакле «Легкая боль» // фото: Михаил Гутерман

«Практика» Ефремова

«Практика», где сыграл Ефремов, – театр подвальный, мест там еще меньше, зал всегда полон, а уж тем более когда на сцене такой артист. Впрочем, «Посадить дерево» будут играть и в других театрах.

Ефремов лет двадцать, а то и больше не играл на маленьких сценах и теперь получает от этого явное удовольствие – а представьте, какой кайф получают зрители, видя короля харизмы Михаила Олеговича в метре от себя! Он приводит сына в поле, где собирается посадить дерево, с гордостью объясняя парню про то, что «каждый мужик должен», про сына, дом («квартира-то у нас есть!») и «посадить дерево».

Поколенческие нравоучения отца у студента-программиста особого отклика не находят, но надо так надо, и он копает яму. Зато папа вдохновляется все больше, зал хохочет, Ефремов уже и сам едва сдерживается. Но вся эта комедия идет к ссоре, напряжение нарастает, и тут на поле появляются еще двое – причем с пистолетами. У этих двоих свой взгляд на ситуацию. И вот с этими персонажами предстоит разбираться уже сыну (как он это делает – другой вопрос). А печальный, обманутый и убитый Ефремов, сидя на кочке, поет из Цоя: «Я сажаю алюминиевые огурцы на брезентовом поле».

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Материал вышел в издании «Собеседник» №02-2020 под заголовком «В метре от мэтра».