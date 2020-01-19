Умер гитарист группы "Ляпис Трубецкой", который полгода находился в коме

Утром 19 января скончался гитарист белорусской группы «Ляпис Трубецкой» Руслан Владыко, пишет издание Onliner.

Музыкант летом минувшего года был прооперирован после нападения. Правоохранители уже задержали подозреваемых в совершении преступления, которые засветились на записях камер видеонаблюдения.

Продюсер коллектива Евгений Калмыков сообщил, что 20 января состоится очередное заседание суда. «До сих пор в деле есть много непонятного, люди путаются в показаниях, неясно, сколько человек было замешано», — говорит Калмыков.

Руслан Владыко был ограблен и жестоко избит в Минске 6 июня. Во время побоев он получил черепно-мозговую травму, из-за которой впал в состояние комы.