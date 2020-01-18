В сериале "Молчание ягнят" не будет Ганнибала Лектера

Американский телеканал CBS начал работу над сиквелом культового триллера Джонатана Демми «Молчание ягнят».

Как пишет «Интерфакс», сериал получит название «Кларисса».

Действие сериала происходит через год после побега Ганнибала Лектера из тюрьмы. Главным персонажем вновь станет агент ФБР Кларисса Старлинг, вернувшаяся на службу. В сериале будет рассказана ее история ее личной жизни, ранее не раскрывавшаяся.

Известно, что в проекте задействованы продюсеры «Звездного пути» Алекс Куртцман и Дженни Люмет. Сценарий пилотной серии уже готов.

«Неоднозначность и храбрость Клариссы осветила путь, даже если ее личная история оставалась в темноте. Но ее история – то, что нам нужно сегодня: ее борьба, ее сила, ее победа. Ее время сейчас и всегда», – рассказали продюсеры.

Отмечается, что Ганнибал Лектер в сериале не появится.

Кларисса Старлинг впервые появилась в романе Томаса Харриса «Молчание ягнят», который был опубликован в 1988 году. В 1991-м вышел культовый триллер, снятый Джонатаном Демми.