Кейт Бланшетт сочла большой честью возглавлять жюри кинофестиваля в Венеции

Обладательница двух статуэток «Оскар» Кейт Бланшетт станет президентом международного жюри 77-го Венецианского фестиваля. Об этом со ссылкой на пресс-службу смотра сообщает «Интерфакс».

Сама Кейт Бланшетт назвала возможность возглавить жюри кинофестиваля в Венеции большой честью и заявила, что всегда с нетерпением ждет объявления его лауреатов.

«Каждый год я с нетерпением жду решения, которые примут в Венеции, и каждый год это удивительно. Венецианский кинофестиваль — один из самых атмосферных кинофестивалей в мире. Это праздник провокации и вдохновения, кино во всех его формах. Для меня большая честь быть президентом жюри в этом году», — приводит пресс-служба слова актрисы.

Кейт Бланшетт наиболее известна публике по ролям в фильмах «Властелин колец», «Меня там нет», «Авиатор», «Загадочная история Бенджамина Баттона» и «Кэрол». Актриса дважды становилась лауреатом премии «Оскар» (2005, 2014), трижды — премии BAFTA (1999, 2005, 2014) и трижды получала «Золотой глобус» (в 1999, 2008, 2014 годах).

Ранее стало известно, что главой жюри Каннского фестиваля в этом году станет режиссер Спайк Ли.

Напомним также, что прошлым обладателем главного приза Венецианского кинофестиваля — «Золотого льва» — стала лента Тодда Филлипса «Джокер».