Сгоревший в Старой Руссе дом из романа Достоевского был в аварийном состоянии

В ночь на 15 января в городе Старая Русса Новгородской области произошел пожар в памятнике архитектуры «Дом Беляева», сообщает портал «Ваши новости». Именно этот дом был описан в романе Федора Достоевского «Братья Карамазовы» как дом офицерской дочери Катерины Ивановны Верховцевой.

Огнем оказалась охвачена правая часть усадьбы, откуда пламя перекинулось на фронтон с деревянной крышей. Площадь возгорания составила 200 квадратных метров, пишет «Интерфакс». В результате происшествия никто не пострадал.

В этом же здании находится местный Центр социального обслуживания населения. Портал «53 новости» писал, что дом давно является аврийным. Руководитель ЦСО Надежда Щенникова утверждала, что на протяжении четырех лет пыталась добиться восстановления усадьбы от областного комитета государственной охраны культурного наследия и других ведомств.