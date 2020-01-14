Спайк Ли станет первым чернокожим главой жюри Каннского фестиваля

Жюри 73-го Каннского международного фестиваля, который пройдет 12–23 мая, возглавит американский кинорежиссер Спайк Ли.

Об этом сообщает AFP со ссылкой на организаторов конкурса.

«Для меня большая честь быть первым человеком африканской диаспоры, который был назначен президентом Каннского жюри и главного кинофестиваля», – сказал режиссер. По его словам, он «шокирован, счастлив, удивлен и горд одновременно».

Спайк Ли – американский режиссер, продюсер, сценарист и актер. Известность ему принесли, в частности, картины «Делай как надо!», «Не пойман – не вор», «Черный клановец» и «Невидимые дети». Режиссер является обладателем множества наград, в том числе премии «Оскар» и BAFTA за лучший адаптированный сценарий, двух премий «Эмми», а также Гран-при Каннского кинофестиваля.

Отмечается, что на предстоящем Каннском фестивале режиссера должны наградить «Золотой пальмовой ветвью» за жизненные достижения.