Московская полиция не стала заводить уголовное дело по спектаклям Театра.doc

Столичная полиция отказалась возбуждать уголовное дело в отношении «Театра.doc» по результатам проверок спектаклей

Как пишет «Интерфакс», об этом рассказал на адвокат Сергей Бадамшин, представляющий интересы театра. По его словам, проверка завершена, вынесено постановление об отказе в возбуждении дела.

Напомним, осенью постановки «Война близко», «Выйти из шкафа» и «Рейв 228» начали проверять на предмет пропаганды наркомании, терроризма и гомосексуализма.

Обратить внимание на деятельность «Театра.doc» попросила депутат от «Единой России», глава думского комитета по культуре Елена Ямпольская, которая передала в правоохранительные органы запрос о проверке спектаклей. Сама она подтвердила пересылку жалобы от граждан, однако отметила, что не имеет к заявлению никакого отношения.

В конце сентября сотрудники полиции сорвали спектакль «Рейв 228», объяснив это проведением антинаркотической операции. По словам автора постановки художницы Катрин Ненашевой, силовики увели участников постановки на досмотр, заподозрив их в обороте наркотиков.

«Рейв 228» в «Театре.doc» называют «спектаклем-променадом на тему наркопотребления и фальсификации дел по статье 228 в России». В ходе представления актеры вместе со зрителями ходят по воображаемой улице в поисках «закладок», содержимое которых, по словам артистов, законно и безопасно.

«Война близко» – история о людях, «живущих рядом с современными конфликтами». Спектакль «Выйти из шкафа» рассказывает о жизни современных российских геев.