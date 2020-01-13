Археологи нашли в Китае еще 200 статуй солдат легендарного подземного войска

В китайской провинции Шэньси, где была обнаружена знаменитая терракотовая армия, археологи нашли еще 200 глиняных воинов.

Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на издание Smithsonian Magazine.

Отмечается, что все статуи наделены уникальными чертами лица и прическами. На их доспехах имеются знаки различия, указывающие на воинский ранг. При этом скульпторы изобразили только пехотинцев с копьями и лучников.

Глиняные воины обнаружены в так называемой яме № 1, самой большой из трех ям, где находятся фигуры солдат подземной армии, созданной более двух тысяч лет назад. Первую статую в 1974 году обнаружили местные жители, которые строили колодец. Раскопки показали, что под землей скрывается целое войско. Это открытие стало одним из самых значимых в XX веке.

Армия терракотовых воинов окружает мавзолей императора Цинь Шихуанди, который правил с 221-го по 210 год до нашей эры и создал первую объединенную Китайскую империю. Ученые считают, что подземное войско было создано по его приказу вскоре после восшествия на престол в возрасте 13 лет.

На данный момент раскопано более 2000 солдат. Всего, по мнению археологов, в состав подземной армии может входить до 7000 воинов.