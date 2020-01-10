Нижнетагильский театр кукол добавит в спектакль об Айболите Гитлера

Нижнетагильский театр кукол опубликовал эскизы готовящегося мюзикла про доктора Айболита, пишет проект «Подъем». В истории задействован Бармалей, который представлен художниками в образе национал-социалиста Адольфа Гитлера.

Режиссер Сергей Ягодкин пояснил, что для образа им был необходим представитель «крайнего, абсолютного зла». «У нас были разные варианты из числа исторических персонажей, но наш творческий коллектив сошёлся на том, что лучше всего Бармалея изобразить именно в обличии Гитлера. Нюрнберг расставил всё по местам», — говорит руководитель театральной постановки.

Премьера мюзикла запланирована на осенний театральный сезон. «УралПолит.Ru» пишет, что всего в спектакле будет задействовано не менее 30 кукол. Известно, что фигура Бармалея-Гитлера будет в ходе действия увеличиваться от маленькой до четырехметровой надувной куклы.