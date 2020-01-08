"Девушка в лабиринте": гипнотическая вездесущность зла

9 января в российский прокат выходит фильм «Девушка в лабиринте», снятый Донато Карризи по собственному роману.

Нередко фильмы, снятые по мотивам книг, подвергаются критике за искажение видения автора. Случай с работами итальянского писателя Донато Карризи в этом смысле редкий и ценный: ситуация исключает какие-либо неверные интерпретации, так как создатель проходит со своими творениями весь путь — в данном случае от написания детектива до момента его экранизации. Поэтому у зрителя есть возможность воочию увидеть картинку, которую представлял сам Карризи при работе над произведением, что будет особенно приятно для поклонников писателя. К тому же образы автора настолько формалистичны, что от экрана невозможно оторвать глаз.

«Девушку в лабиринте» Донато Карризи во всех смыслах снял по горячим следам и также на основе своей книги из цикла, посвященного героине Миле Васкес. Фильм начинается с того, что юная девушка Саманта Андретти (Валентина Белле) по дороге в школу останавливается у стоящего на безлюдной дороге фургона и в ту же секунду оказывается похищенной его водителем. Далее события переносятся на пятнадцать лет вперед. Все новостные каналы гремят: Саманта в шоковом состоянии обнаружена в лесу. Андретти приходит в себя только в больнице. Там девушка начинает работать с психологом доктором Грином (Дастин Хоффман), цель которого — помочь вернуть Саманте память: она помнит только, что находилась в бескрайнем лабиринте, где с ней будто играли в изощренную игру. В это время находящийся на закате карьеры «охотник» на должников Бруно Дженко (Тони Сервилло) видит новость по телевизору и решает помочь следствию найти маньяка, дабы сделать напоследок в жизни что-то хорошее.

Из завязки уже становится понятно, что структура фильма схожа с предыдущей работой Карризи — «Девушкой в тумане». В картине три сюжетные линии: работа жертвы с психологом, её воспоминания о месте заточения и расследование персонажа Сервилло, а ближе к середине автор классически начинает «подкидывать» наводки, по которым зритель может не спеша выстраивать разные версии финала. К слову, будучи незнакомым с творчеством Карризи, сделать это будет достаточно сложно: если взять ту же «Девушку в тумане», то развязка, несмотря на казалось бы тривиальный ход расследования, «вывернута» очень лихо и вполне в состоянии удивить даже человека, пересмотревшего до дыр все детективы.

Но все же не будем забывать, что концовка — дело не первоочередное: основная вещь, которая бросается в глаза при просмотре фильма, — формы. Что дебютная, что премьерная работы Карризи очень стилизованы, но во втором случае внимания формам уделяется несколько больше. Оператор Федерико Масьеро просто фантастически работает со светом, в свою очередь, подчеркивающим превалирующие грязно-желтые и красные цвета, а также изобилующую атрибутику. Конечно, в каких-то местах это выглядит нарочито и театрально, но в целом все локации и сцены, будь то кровавый рассвет, лежащая на кровати жертва или стоящий в сыром подвале унитаз, гипнотически завораживают — от них невозможно оторвать глаз.

Не менее фактурны и некоторые персонажи, которые запросто могли бы стать одним из страшных видений в фильме Гильермо дель Торо. Среди них — изувеченный информатор с голосообразующим аппаратом, жуткая старуха из приюта и, конечно, сам маньяк в маске белого кролика с красными глазами.

Само собой, образ животного фигурирует тут не случайно. Во-первых, кролик — ночной зверь, живущий под землей, что само по себе говорит о его темном естестве и идет рука об руку с тем фактом, что место заточения жертв — подземелье. А во-вторых, у животного весьма двойственная природа — с одной стороны, оно является символом порока, но порой изображается и у ног Девы Марии как символ победы над похотью. В связи с этим можно говорить еще и о борьбе светлой и темной сторон человека.

Но еще больше зловещести придает тот факт, что большинство действий в «Девушке в лабиринте» происходит в полумраке. Зритель словно погружен в упомянутый в фильме Лимб, который создает ощущение нереальности и потерянности.

Полумрак окутывает преимущественно персонажей Тони Сервилло и Валентины Белле, что неудивительно, так как они оба в каком-то смысле мертвы — он умирает физически от сердечной инфекции, а она после пережитого словно мертва внутренне. А на фоне христианского радио, которое время от времени вещает о катастрофическом изменении климата, каре для грешников и аде на Земле, картинка видится особенно угнетающей.

Если кому-то в предыдущей экранизации автора не хватило действий или «пикантных» деталей, то в «Девушке в лабиринте» их на порядок больше. Но, конечно, фильмы Карризи — это прежде всего спокойный темп и стилистика, приправленная практически убаюкивающей музыкой Вито Ло Ре. В этом плане эстетическое удовольствие обеспечено. В остальном же автор совершенно компромиссным образом транслирует устоявшиеся идеи о вездесущности зла, искуплении, бездарно проживаемой людьми жизни и борьбе с подсознанием, которое сродни лабиринту — также темно и путано. Мысли абсолютно не новые, но все же увиденное цепляет, и, более того, даже несмотря на отсутствие крови и сцен насилия оставляет ощущение дискомфорта и необъяснимого страха, вызванного осознанием беспросветности и загнанности в угол.