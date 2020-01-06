Фильм Квентина Тарантино "Однажды в… Голливуде" получил три "Золотых глобуса"

В Лос-Анджелесе прошла 77-я церемония вручения наград «Золотой глобус» Ассоциации иностранной прессы Голливуда.

Как передает CNN, лучшим драматическим фильмом стала историческая картина «1917» британца Сэма Мендеса, который получил приз за лучшую режиссуру.

На приз в этой номинации претендовали «Брачная история» Ноа Баумбака, «Два папы» Фернандо Феррейры Мейреллеса, «Джокер» Тодда Филлипса, а также «Ирландец» Мартина Скорсезе.

Лента «Однажды в… Голливуде» получила главный приз в категории «Комедия/мюзикл». Ее режиссер Квентин Тарантино удостоился награды за лучший сценарий, а сыгравший в этом фильме Брэд Питт завоевал «Золотой глобус» за роль второго плана.

Лучшим актером за главную роль в фильме «Джокер» признан Хоакин Феникс. На приз в этой категории претендовали также Кристиан Бэйл за работу в фильме «Форд против Феррари», Антонио Бандерас («Боль и слава»), Адам Драйвер («Брачная история») и Джонатан Прайс («Два папы»).

Лучшим актером в мюзикле/комедии стал Тэйрон Эгертон, сыгравший Элтона Джона в фильме «Рокетмен». Лучшей актрисой в этой же категории признана Билли Вонг за работу в ленте «Прощание».

Рене Зельвегер получила «Золотой глобус» за лучшую женскую роль за фильм «Джуди», где она сыграла Джуди Гарланд. Ее соперницами выступили Скарлетт Йоханссон («Брачная история»), Шарлиз Терон («Скандал»), Сирша Ронан («Маленькие женщины») и Синтия Эриво («Гарриет»).

Лучшим фильмом на иностранном языке названы «Паразиты» южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо, который соревновался в этой номинации с картиной «Маленькие женщины» режиссера Греты Гервиг и «Однажды в… Голливуде» Тарантино.

Пятисерийный сериал «Чернобыль» телеканала HBO стал лучшим в категории коротких сериалов.