Наследники дали согласие на съемки фильма о жизни Майкла Джексона

Продюсер Грэм Кинг, известный по работе над фильмом «Богемская рапсодия», и автор Джон Логан, написавший сценарии для «Гладиатора» и «Авиатора», займутся созданием фильма о Майкле Джексоне. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на издание Deadline.

Известно, что наследники исполнителя уже дали свое согласие на съемки. В фильме будут использованы музыкальные материалы Джексона из разных периодов его жизни.

Отмечается, что создатели не намерены умалчивать о темных сторонах биографии певца. Deadline сообщает, что Калифорнийский апелляционный суд в возобновил судебный процесс в отношении Майкла Джексона по обвинению в развратных действиях в отношении несовершеннолетних.