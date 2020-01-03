Медведев присудил Михаилу Швыдкому миллион рублей за личный вклад в развитие СМИ

Дмитрий Медведев распорядился выдать десять ежегодных премий правительства в области СМИ размером миллион рублей каждая.

Соответствующий документ опубликован на сайте российского правительства.

Награду получили независимый журналист Аликбер Абдулгамидов, первый секретарь Союза журналистов Москвы Людмила Щербина, издатель русскоязычных СМИ в Австралии и Новой Зеландии Семен Пинчук, а также обозреватель «Российской газеты» Валерий Кичин, гендиректор ООО «АБВГДейка» Татьяна Черняева и глава АНО «Агентство социальной информации» Елена Тополева-Солдунова.

«В этом году по предложению Дмитрия Медведева премия за персональный вклад в развитие средств массовой информации присуждается ведущему телепрограмм, общественному и государственному деятелю Михаилу Швыдкому», — говорится в пояснении к документу.

Кроме того, премии были удостоены коллективы СМИ. В частности, награды получили сотрудники отдела культуры газеты «Коммерсантъ» Сергей Ходнев, Татьяна Кузнецова, Андрей Плахов, Борис Барабанов и Михаил Трофименков.

За продвижение и поддержку духовно-нравственных ценностей в современном обществе премию получили руководители и сотрудники информационного центра радиовещания, искусства и культуры «Вера, надежда, любовь» Денис Маханько, Андрей Тарасов и Алексей Дементьев.

За создание и продвижение сетевого издания «Горький», а также за активную деятельность по формированию «литературного интернета» награждены руководители «Горький Медиа» Борис Куприянов и Мария Лошкарева.