Современность в оболочке мелодрамы: "Он и она" Седрика Клапиша

2 января в российский прокат выходит новый фильм режиссера Седрика Клапиша «Он и она».

Прошло почти четыре года с выхода «Возвращения в Бургундию», в котором один из ярковыраженных романтиков современности Седрик Клапиш отошел от городской суеты и сосредоточился на уединении изысканных французских виноградников. Однако его новая работа «Он и она» вновь возвращает зрителя в самое сердце Франции, но представляет его уже в совершенно ином виде. Если в своей знаменитой трилогии, состоящей из фильмов «Испанка», «Красотка» и «Китайская головоломка», режиссер подчеркивает чувственность, энергию и свободу Парижа, то сейчас, в эпоху социальных медиа, атмосфера города преисполнена напряженностью, быстротечностью и даже одиночеством.

На самом деле именно в нынешнее время, когда все уже разочаровались в чуде и ищут спасения в антидепрессантах и интернете, сюжет Клапиша, посвященный жаждущим спасения в любви людям, как никогда актуален. В отличие от вышеупомянутой трилогии, где герои полны энергии, открыты для любви и нового опыта, персонажи картины «Он и она» вынуждены бороться со своей апатией к жизни. В центре сюжета находятся тридцатилетние Мелани и Реми. Она — талантливый исследователь, увлеченный поиском лекарства от рака. Он — среднестатистический парень в поисках себя, перебивающийся выматывающей работой то на горячей линии, то складе типа Amazon. Оба живут абсолютно разной жизнью, но молодых людей объединяют общие проблемы — трудности на личном фронте, в отношениях с семьей и ощущение одиночества в большом городе. Это приводит героев к затяжной депрессии, после чего они обращаются за помощью к психологам и начинают искать её корень в глубине своей души.

Первое и главное отличие, выделяющее фильм «Он и она» на фоне других картин Клапиша, — это атмосфера унылой рутины, в буквальном смысле высасывающей жизнь из человека. Несмотря на видимую стилизованность картины, то, что показывает Клапиш, является пугающе правдоподобным зеркалом современных реалий, которые тонко отражены через профессии главных героев. Со стороны Реми зрителю предоставляется возможность ощутить тотальную обезличенность человека в огромном социуме, а глазами Мелани мы словно смотрим на мир через микроскоп, одно название которого напротив говорит о важности каждой мелочи. Самое интересное, что, несмотря на различие в их роде деятельности, оба персонажа живут словно на конвейере, который охватил все стороны их жизни — даже выбор партнера.

Весь этот разговор мог бы быть донельзя беспросветным, но Седрик Клапиш не был бы собой, если бы в этих катастрофических условиях не оставил надежду на спасение. Как и во всех картинах режиссера, исцеление кроется в вере в чудеса, любви и честности перед самим собой. Клапиш видит решение в том, чтобы не держаться за прошлое и нынешние трудности, а разговаривать о проблемах, принимать себя, учиться прощать и доверять жизни, а не вечно рисовать трагичный исход. В этом ключе концепция, отчасти схожая со знаменитыми «Неспящими в Сиэтле», выстроена очень удачно. Режиссер разделяет жизнь персонажей на до и после, вначале углубляясь в психологическое состояние человека, когда он находится в поисках исцеления и лишен радостей жизни, а затем демонстрируя, как люди, встретившие свою судьбу, расцветают на глазах.

Еще один интересный нюанс, на котором акцентирует внимание режиссер, — это равнозначная польза, которую могут принести наука и психоанализ, обычно преподносящиеся как нечто несовместимое или даже враждебное. Тут же духовное исцеление главной героини, которая на протяжении всего сюжета работала с психологом, происходит примерно в то же время, когда она и её команда открывают инновационный метод борьбы с раком.

Благодаря своей откровенности и отсутствию наигранно-драматических сюжетных поворотов фильм работает где-то на уровне энергии, позволяя узнать в героях себя, закладывая веру в чудо, а затем раскрепощая, подобно танцу. Франсуа Сивиль и Ана Жирардо уже работали с Седриком Клапишем над «Возвращением в Бургундию», где их герои, напротив, источали жизненную энергию, и нужно сказать, что тут их трансформация удалась на сто процентов: каждому их действию, будь то игра с котенком или исповедь у психолога, хочется верить. Что интересно, на данный момент «Он и она» является самой стилизованной работой режиссера, но и этот момент ничуть не смазывает реализм. Формалистичность фильма, дополненная фантастической «модулярной музыкой» Лоика Дюри и Кристофа Минка, с которыми Клапиш работает уже около двадцати лет, позволяет одновременно взгрустнуть и насладиться окрестностями одного из самых романтичных городов мира.

«Он и она» прячется за оболочкой комедийной мелодрамы, но на деле в своей новой картине Седрик Клапиш удачно, а главное — своевременно смог уловить и показать изменившееся со времен его старых фильмов социальное настроение. На этот раз режиссер снял не просто тонкое кино о человеческих взаимоотношениях, поиске счастья и любви, а углубился в современные реалии, в которых человеку порой бывает сложно преодолеть ощущение одиночества и справиться с внешним давлением.

Что ценно в новой картине Клапиша, так это то, что она умело совмещает в себе романтику и социальную остроту, которые дополнены естественно вписывающейся комедийной составляющей. Благодаря этому у зрителя есть уникальная возможность одновременно посмотреть в зеркало действительности и проследить за удивительной чередой случайностей, которые заставляют вспомнить о чудесах и вызывают трепет от тревожного ожидания судьбоносной встречи.