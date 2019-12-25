Выпуск о смерти Юлии Началовой вывел "Пусть говорят" в лидеры эфира

Новая победа Дмитрия Борисова над Андреем Малаховым: стали известны самые популярные у телезрителей программы в 2019 году.

Исследовательская компания Mediascope подвела итоги, согласно которым на ТВ в этом году победил... патриотизм. А еще можно поздравить Дмитрия Борисова: его ток-шоу «Пусть говорят» на почетном 6-м месте, в то время как прежний ведущий этой программы Андрей Малахов (сейчас он на «России 1») скатился аж на 45-ю строчку.

Как следует из списка топ-20, лидером в аудитории младше 60 лет в 2019-м стал «Первый канал». Первую строчку рейтинга самых популярных программ занимает Военный парад Победы на «Первом канале» (его трансляция прошла с рейтингом 9,5% и долей 37,67%)*.

Парад 9 мая снимали 53 камерами, создавая у зрителей максимально возможный эффект присутствия. На 17-м месте — еще одно духоподъемное событие: трансляция Торжественного парада ко Дню Военно-морского флота РФ (рейтинг 5,9%, доля 33, 51%)*.

В лидерах просмотров среди других проектов «Первого канала» — шоу «Голос» и «Голос. дети», программа «Время», сериалы «Знахарь» (7 строчка в сотне), «Гадалка» (№ 14) и «Отчим» (№ 15), фильм «Несокрушимый».

Сенсацией можно назвать отсутствие в топ-20 Андрея Малахова, его «Прямой эфир» на «России 1» заметно утратил позиции. Зато «Пусть говорят» Дмитрия Борисова остается самым любимым ток-шоу россиян. Успех «Первому каналу» принес выпуск, посвященной внезапной смерти певицы Юлии Началовой.

«Это предсказуемо, — уверен Дмитрий Борисов, — ведь ее (Юлии Началовой) трагическая судьба никого не оставила равнодушным, а программа о ней получилась очень искренней».

Напомним, что в этом выпуске пиар-директор Юлии Началовой впервые сообщила публике, что причиной трагической гибели певицы стала банальная натертость на ноге. А бывший супруг Юлии Евгений Алдонин рассказал, как тяжело ему дался разговор с дочкой о смерти мамы.

Если же говорить о других каналах, чьи проекты попали в «золотую двадцатку», то это «Россия 1» с опять-таки патриотическим фильмом Алексея Сидорова «Т-34» и НТВ с программой «Новые русские сенсации», посвященной пророчествам персидского провидца.

* По данным компании Mediascope, исследование TV Index, население в возрасте от 4 лет и старше, города России с населением от 100 тыс.зрителей (с 1 августа 2019 — включая домашний и дачный просмотр) за период с 1 января по 22 декабря 2019.