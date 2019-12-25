Городское ТВ станет общедоступным, если ограничит иностранный контент

С 25 декабря в силу вступают поправки в законы «О СМИ» и «О связи», касающиеся сельского и городского телевидения, сообщает «Парламентская газета».

Теперь каждое муниципальное образование вправе наделять один местный телеканал статусом обязательного и общедоступного в сетях кабельного вещания. Выбирать их будет Федеральная конкурсная комиссия по телерадиовещанию. Ее созданием займется Роскомнадзор.

Согласно конкурсным правилам, каждая редакция, претендующая на звание обязательного и общедоступного телеканала, обязана будет направить в комиссию недельную запись своего эфира, перечень передач и устав редакции.

Уточняется, что обязательным для муниципальных каналов станет требование, согласно которому не менее 20% их эфира должны быть посвящены местной тематике и не менее 75% продукции должны быть подготовлены российскими компаниями.

Местный канал в кабельной сетке будет располагаться на 22-й кнопке, следом за 21-м каналом, который определен региональному телевидению.

Ранее зампредседателя Госдумы Ольга Тимофеева упреждала законотворцев, что подзаконные акты не должны допускать дополнительных финансовых требований с редакций при получении доступа к сети. «Надо создавать условия, чтобы редакции могли полноценно работать, информировать людей, а не выживать. Тем более — не впадать в финансовую зависимость от кого-то. Оплачивать инфраструктуру телерадиовещания — это тяжелый груз, который многие местные каналы не потянут», — заявляла Тимофеева.