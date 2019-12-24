"Новогодние чудеса" по Андерсену, или Новый год в Гайдаровке

В 2020-м году нас ждет юбилей Ханса Кристиана Андерсена, и в честь этой даты на зимние праздники Гайдаровка превратится в уютный городок «Новогоднее чудо» по мотивам сказок знаменитого писателя.

Как и в любом волшебном городе, в нём идет своя жизнь: на главной площади стоит украшенная ёлка, горожане снуют по своим делам, заезжий театр показывает представления, дети смеются, а взрослые дивятся на новогодние чудеса. Здесь каждому найдется занятие по душе.

В праздники маленькие волшебные события Гайдаровки сложатся в яркий узор чудесного праздничного калейдоскопа. 5 новогодних ёлок, 5 детских писателей, 5 замечательных художников-иллюстраторов!

А также спецпоказы мультфильмов от киностудии «Союзмультфильм» и чудесный спектакль с сюрпризами для малышей «Снежный сон» от издательства «Розовый жираф». И многое, многое другое!

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