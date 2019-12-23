17% россиян доверяют новостям на Первом канале

Исследовательская компания Mediascope по заказу Минкомсвязи провела опрос «Медиапотребление в регионах России» среди 13 тысяч человек, пишет «Медуза».

Основным источником новостей для граждан России в возрасте от 16 лет по сей день остается телевидение, его смотрят 70% населения. Интернет находится на втором месте (58%), печатные СМИ — на третьем (19%), а новости из радиоэфира получают 13% респондентов.

Люди в возрасте старше 55 лет чаще смотрят новости на ТВ (88% опрошенных), в то время как 74% молодежи до 34 лет используют в качестве источника информации интернет.

Новостным лидером в интернете является агрегатор «Яндекс.Новости», который используют 25% респондентов. Следом за ним идут ресурсы на базе соцсети «ВКонтакте» (10%), YouTube (7%) и Instagram (6%).

На телевидении Первый канал и «Россия 1» остаются фаворитами зрителей, имея 36% и 35% аудитории соответственно. Следом за ними располагается НТВ с аудиторией 19% и «Россия 24» с 12%.

Информации в интернете доверяют 14% опрошенный, а на телевидении — 44%. Отмечается, что Первому каналу доверяют 17% опрошенных, а каналу «Россия 1» — 15%.