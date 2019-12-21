Годовой доход британской писательницы Джоан Роулинг превысил $90 миллионов

Британка Джоан Роулинг возглавила список самых высокооплачиваемых писателей 2019 года по версии журнала Forbes.

Рейтинг опубликован на официальном сайте издания.

Суммарный доход писательницы оценивается в $92 млн. Уточняется, что основную прибыль принесли продажи 2,8 млн копий книг, рекордные продажи билетов на спектакли в Бродвейском театре Нью-Йорка и кассовые сборы от последней экранизации книги Роулинг, а также прибыль от тематических парков развлечений, посвященных Гарри Поттеру.

Вторую строчку в списке занял американец Джеймс Паттерсон, написавший роман «Президент пропал» в соавторстве с экс-президентом США Биллом Клинтоном. Его доход составил $70 млн.

Замыкает тройку лидеров бывшая американская первая леди Мишель Обама с доходом $36 млн от продаж своей книги «Становление».