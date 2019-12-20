Познер получил награду "ТЭФИ" в честь юбилея Академии российского телевидения

Владимир Познер получил в честь 25-летия Академии российского телевидения награду «ТЭФИ» «За мужество и профессионализм».

Статуэтку «Орфея» работы скульптора Эрнста Неизвестного вручил журналисту президент академии Александр Акопов, передает ТАСС. «Рядом с вами сложно, потому что нужно взвешивать слова и стараться быть чуть больше, чем ты есть на самом деле», – сказал Акопов. Он отметил, что Познер в жизни такой же, как в эфире.

Сам тележурналист рассказал, что эта статуэтка «ТЭФИ» стала 11-й в его коллекции, и сообщил, что намерен и дальше номинироваться. «Я надеюсь, что наладится вся система премии. Я никуда не ушел, я еще продолжаю. Меня надо победить, сам я не уйду, в каком-то смысле я Мохаммед Али», – заявил тележурналист.

Гостями церемонии стали вице-президенты АРТ Александр Митрошенков и Игорь Мишин, первый лауреат премии «ТЭФИ» в номинации «Лучший репортер», директор дирекции информационных программ телеканала «Россия-Культура» Владимир Лусканов, телеведущий Дмитрий Дибров и другие известные персоны.

Владимир Познер был первым президентом «Академии российского телевидения» (АРТ), которая учредила национальную премию «ТЭФИ», с 1994 по 2008 год, сейчас он является ее рядовым членом.