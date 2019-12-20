Театральные критики признали событием года флэшмоб в поддержку актера Павла Устинова

Ассоциация театральных критиков (АТК) назвала главным событием уходящего 2019 года акцию «Я/Мы Павел Устинов».

Об этом сообщается на сайте организации.

Напомним, 16 сентября актера Павла Устинова приговорили к 3,5 годам колонии за нападение на представителя власти в ходе несанкционированного митинга 3 августа. Его признали виновным в том, что он оказал активное сопротивление при задержании, в результате чего вывихнул плечо силовику. В поддержку артиста выступили его коллеги, в частности, Александр Паль, Никита Ефремов, Александр Петров, Павел Табаков, Максим Матвеев, Елизавета Боярская, Никита Кукушкин, Григорий Добрыгин, Александр Молочников и многие другие. Они запустили в соцсетях акцию «Я/Мы Павел Устинов», записав обращения в поддержку 24-летнего актера. На этом фоне Устинова освободили из СИЗО, а реальный срок заменили условным.

«Члены АТК уверены, что этот флешмоб цеховой солидарности оказался важным событием для всего театрального сообщества страны, способствующим формированию гражданского общества», – отмечается в сообщении.

Человеком года «за деятельную поддержку театров и людей театра в регионах, а также за развитие и сохранение фестиваля «Территория»» назван художественный руководитель Театра Наций Евгений Миронов. Отмечается, что АТК высоко оценила выступления актера в поддержку Новосибирского городского театра под руководством Сергея Афанасьева и Мытищинского театра «ФЭСТ», а также «неизменную принципиальную позицию по «делу "Седьмой студии"».

Спектаклем года критики признали «Барокко» Кирилла Серебренникова. В тройку лучших также попали «Преступление и наказание» в постановке режиссера Константина Богомолова и «Исследование ужаса» Бориса Павловича.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что московские акции протеста заняли третью строчку в рейтинге запросов «Яндекса» за 2019 год.