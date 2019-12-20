Шахназаров предложил Минпросвещения заняться воспитанием детей с помощью кино

Гендиректор «Мосфильма» Карен Шахназаров предложил внедрить в школьную программу курс отечественного кинематографа.

«Я каждый день подписываю десятки просьб о бесплатном показе фильмов в регионах, в селах, в том числе и военных картин. Мы разрешаем, постоянно занимаемся этим. Если министерство просвещения хочет заниматься воспитанием детей с помощью кинематографа, мы готовы оказывать максимальную поддержку, но сами мы не можем инициировать», – цитирует Шахназарова агентство «Москва».

Гендиректор «Мосфильма» отметил, что во многих странах, в частности во Франции, кино введено в школьную программу. «У нас этого нет, но не нам решать», – подчеркнул он.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что российские школьники стали хуже читать, однако в целом за 10 лет уровень грамотности повысился.