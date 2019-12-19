Хирург Лео Бокерия впервые рассказал о попытке убийства

Месяц назад СМИ сообщили об «увольнении» выдающегося кардиохирурга Лео Бокерия в связи с возрастом. Вскоре последовали пояснения: знаменитый доктор не отходит от дел, а остается президентом центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева (Бокерия занимал должность директора этой клиники на протяжении 25 лет).

Как сообщает «Первый канал», незадолго до изменения статуса Лео Бокерия дал интервью тележурналисту Сергею Медведеву — в рамках документального фильма «Сердце на ладони». Его премьера состоится 22 декабря в 14:10 на «Первом» и будет приурочена к 80-летию Лео Бокерии.

В фильме расскажут об уникальных операциях Лео Антоновича, покажут пациентов, которым спас жизни врач. Правда, однажды даже Бокерия оказался бессилен, и молодой человек с редким врожденным заболеванием сердца умер. Отец умирающего вошел в кабинет Бокерии и… достал пистолет. Он хотел застрелить хирурга, но после небольшого разговора… передумал. О чем говорили Бокерия и убитый горем отец и боится ли смерти сам хирург — об этом Лео Антонович расскажет в эфире «Первого» впервые.

Речь в фильме «Сердце на ладони» пойдет не только о профессиональной стороне жизни Бокерия, но и о личной. С женой Ольгой они вместе уже 55 лет! Близкие друзья семьи Бокерии утверждают, что отчасти огромный профессиональный успех доктора можно объяснить удачной женитьбой. Ольга освободила мужа от всех бытовых проблем, дома хирург даже яичницу сам не жарит. Все для него делала и делает верная жена. Обе дочери хирурга продолжили семейную династию и стали врачами, у Лео Антоновича уже семь внуков.