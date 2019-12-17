Картина "Дылда" и мультфильм о космосе представили РФ в шорт-листе "Оскара"

Российские фильм «Дылда» и короткометражный мультик «Он не может жить без космоса» вошли в шорт-лист премии «Оскар».

Как передает «Интерфакс», «Дылда» молодого российского режиссера Кантемира Балагова попала в список из десяти претендентов на награду в номинации «Лучший иностранный фильм». Здесь российской картине предстоит соревноваться с фильмами «Боль и слава» испанского режиссера Педро Альмодовара, «Паразиты» (Южная Корея), «Отверженные» (Франция), «Раскрашенная птица» (Чехия), «Правда и справедливость» (Эстония), «Атлантика» (Сенегал), «Те, кто остался» (Венгрия), «Страна меда» (Северная Македония) и «Тело Христово» (Польша).

Кроме того, Россию в шорт-листе «Оскара» также представил короткометражный мультфильм режиссера Константина Бронзита «Он не может жить без космоса». Ранее Бронзит уже претендовал на награду Американской киноакадемии в номинации «Лучший короткометражный анимационный фильм» за работы «Уборная история — любовная история» (2009) и «Мы не можем жить без космоса» (2016).