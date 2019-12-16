Пять советских мультфильмов отреставрированы под современные проекторы

В пресс-службе киностудии «Союзмультфильм» сообщили о завершении реставрации пяти классических картин, пишет АГН «Москва».

Теперь зрителю будут доступны в новом качестве мультфильмы «Тайна третьей планеты», «Снежная королева», «Двенадцать месяцев», «Сказка о царе Салтане» и «Щелкунчик». Директор киностудии Борис Машковцев заявил, что еще 17 картин ожидают окончания восстановительных работ. Часть из них относится к произведениям 30-х годов.

В связи с тем, что сегодня эксплуатируются проекторы с высоким экранным разрешением, дефекты у советских картин становятся все более заметными. Специалисты очищают кадры от целлулоидной пыли, царапин и порывов. Все картины проходят цветокоррекцию и реставрацию оригинального звука.

После восстановительных работ фильмы могут вернуться на широкоформатный экран.