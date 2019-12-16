Мозг профессиональных ударников работает совсем по-другому

Новое исследование показало, что мозг барабанщиков работает по-другому, что объясняется их уникальными навыками.

Обычный человек может без особых усилий поддерживать одной рукой заданный ритм, но если его попросят одновременно выстукивать совершенно другой ритм второй рукой, то он ни за что не справится с этой задачей. А вот барабанщики выполняют её без особых усилий, и теперь ученые выяснили, почему. С помощью магнитно-резонансной томографии исследователи из Германии изучили работу мозга профессиональных ударников. В одной группе находилось 20 музыкантов, а в другой — 24 человека, не играющих ни на каких музыкальных инструментах.

Результаты обследования показали, что барабанщики имеют меньшее число волокон в соединительном тракте между двумя полушариями, зато эти волокна являются более плотными. Кроме того, у музыкантов более эффективно организованная моторная зона в мозге. В целом их функциональная система мозга работает по-другому, что является следствием нейропластичности, то есть способности мозга приспосабливаться к определенной деятельности человека.

Отметим, что наука не раз отмечала особенности мозга профессиональных музыкантов по сравнению с людьми, не обученными игре на музыкальных инструментах. Но впервые исследование касается конкретно ударников. Это ещё одна иллюстрация того, как мозг человека способен значительно изменяться в зависимости от того, что требуется человеку и какие задачи он перед собой ставят.