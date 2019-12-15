Во Франции в возрасте 79 лет умерла актриса фильмов Годара Анна Карина

Актриса Анна Карина умерла в возрасте 79 лет во Франции из-за онкологического заболевания, пишет «Интерфакс» со ссылкой на французские СМИ.
Особую популярность Анна Карина получила благодаря съемкам в фильмах классика «новой волны» Жан-Люка Годара. Славу ей принесли роли в фильмах «Жить своей жизнью», «Безумный Пьеро», «Альфавиль». Анна Карина и Жан-Люк Годар были женаты порядка семи лет.
Умерла актриса 14 декабря. Эту информацию подтвердил ее нынешний муж, американский режиссер Деннис Берри, уточняет RT.