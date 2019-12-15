"Би-2" предложили угадать, какое слово из их песни вырезали в эфире "Россия-1"

Телеканал «Россия-1» во время трансляции церемонии вручения премии «Виктория» заглушил слово «протесты» в песне группы «Би-2». Об этом рассказал телеканал «Дождь» со ссылкой на пользователя твиттера.

Песню «Люди на эскалаторах» исполняли сами «Би-2» вместе с Леонидом Агутиным и певицей Manizha. Заглушка появилась на строчках «И нежней протесты юношей в пуловерах».

Сам коллектив «Би-2» на своем канале в YouTube выложил видео трансляции с заглушкой и предложил пользователям отгадать, какое слово было цензурировано на федеральном канале.

Ранее о цензуре на российском ТВ и запрете упоминать Владимира Путина в шутках рассказал участник «Уральских пельменей» Дмитрий Брекоткин.