"Щелкунчик" Театра классического балета

Праздничные показы спектакля «Щелкунчик» от Государственного академического театра классического балета Наталии Касаткиной и Владимира Василёва пройдут в театрально-концертном зале МИСИС. Новая площадка находится в шаговой доступности от метро «Октябрьская» — недалеко от Новой Третьяковки и парка Горького. Перед спектаклем юные зрители смогут зажечь новогоднюю елку вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой.

В «Щелкунчике» Театра классического балета Наталия Касаткина и Владимир Василёв оживили оригинальный сюжет повести Гофмана, сохранив хореографические шедевры Василия Вайнонена. Почти весь первый акт поставлен заново, добавлены новые персонажи, среди которых коварная Королева Мышильда, мечтающая выдать Машу замуж за своего семиглавого отпрыска. Традиционно к основной труппе в постановке присоединяются дети.

Главная героиня в новогоднюю ночь прощается с миром детства и открывает сердце первой любви. Искренние чувства, добрые сердца и вера в чудеса помогают Маше и Щелкунчику преодолеть все трудности. И если обычно финалом балета становится сказочная свадьба, здесь Маша просыпается и наяву знакомится с племянником Дроссельмейера, в котором узнает своего возлюбленного из сна.

26–30 декабря 2019 года, 3 января