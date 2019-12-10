Судей престижной книжной премии Шотландии обвинили в гендерной дискриминации

Судья одной из самых престижных книжных премий Шотландии утверждает, что ее коллеги не прочли книгу из списка номинантов.

Как пишет The Guardian, судья Лесли Макдауэлл, входящая в состав жюри премии Saltire Scottish Fiction, обвинила других судей в предвзятости, поскольку они вынесли решение не в пользу писательницы Люси Эллманн, заслуживащей, по убеждению Макдауэлл, главного приза. Также она указала на то, что ее коллеги предпочли книгу, написанную мужчиной о женщине, трем книгам писательниц, посвященным женщинам.

Победители премии были объявлены в Национальном музее Шотландии в минувшие выходные. Книгой года признали роман Юэна Моррисона «Нина Икс», названный судьями «шедевром воображения», показывающим «цифровую современность» глазами молодой женщины из маоистской коммуны.

Однако Макдауэлл, выдвинувшая вместе с другим судьей кандидатуру Люси Эллманн, заявила, что двое из трех остальных членов жюри, проголосовавших против писательницы, даже не дочитали её роман, объем которого составляет 1000 страниц. Это заявление было оспорено, и в итоге победила все же книга Моррисона.

«Тогда я сказала, что не могу поддержать выбор, поскольку это была книга о женщине, написанная мужчиной, в то время как в списке номинантов было три книги о женщинах, написанных другими женщинами, и это означало бы, что мужчина написал женщину лучше, чем эти три», – сказала Макдауэлл. Она сослалась на исследование Николы Гриффит, в котором утверждается, что у книги, написанной женщиной о женщине, меньше шансов получить литературную премию. Также судья упомянула ежегодный анализ культуры критиков VIDA, показывающий, что кандидатуры мужчин-авторов оцениваются традиционно выше.

Отмечается, что сама Люси Эллманн рассказала, что в некоторых рецензиях на свою книгу замечала «тень сексизма».