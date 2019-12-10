На обложку Anacondaz с изображением "Родины-матери" пожаловались в прокуратуру

Обложка нового альбома астраханской группы Anacondaz послужила поводом для жалобы в прокуратуру, передают РИА Новости.

В следственные органы обратился директор музея-панорамы «Сталинградская битва» Алексей Дементьев, который посчитал, что она «оскверняет» скульптуру «Родина-мать зовет!».

«Видел обложку, альбом их слушал... Обложка к последнему, где они разорвали на куски "Родину-мать", какой-то скелет внутрь засунули… На мой взгляд, здесь осквернение мемориала. Совершенно четко образ мемориала самым неприглядным образом исказился, тем более использовался так публично, это широко распространялось само изображение», — говорит он, отмечая, что группа не имела права на использование образа памятника.

По словам представителя группы, изображение составлено как коллаж из фото «Родины-матери» и скульптуры La Mort Saint-Innocent неизвестного автора, олицетворяющей «святую невинную смерть». Anacondaz заявили, что на обложке «она плачет кровавыми слезами о своих детях».

Прокуратура Волгоградской области не смогла оперативно прокомментировать обращение.