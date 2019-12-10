"Нон-фикшн – 2019": гуру и комиксы

Ярмарка интеллектуальной литературы Non/fiction, а это одно из лучших книжно-культурных событий в Москве, на 21-м году своей истории переехала из ЦДХ в Гостиный Двор, где многочисленным посетителям и просторнее, и ориентироваться гораздо проще.

Масштабы ярмарки, как обычно, внушительны – это 300 издательств, настроение радостное, общение приятно неформальное, за прилавками стоят и сами руководители издательств и рассказывают про свои книжки, которые здесь можно купить ощутимо дешевле, чем в магазинах.

Народ ходит по Гостиному Двору семьями, глаза разбегаются, и если вовремя не опомниться, то можно набрать кучу романов, мемуаров, документалистики, сборников того и сего, а еще вот эту кулинарную книжку и еще детских штук пять. Для детей вообще какие-то невероятные издания в 3D и 4D, иллюстрации в которых с помощью специального приложения оживают, превращаясь в мультики. Некоторые посетители увозили полные сумки-тележки чтива (я видела, как у одной колесико от тяжести отломилось).

Оторвешься от книг – и тут мимо тебя идет кто-нибудь знаменитый. Например, Владимир Познер. Он тут представлял свою новую книжку «Испанская тетрадь. Субъективный взгляд» и не избежал ностальгического вопроса о «самой читающей нации». Ответил, что когда-то мы были самой читающей нацией, но это было в какой-то степени искусственной вещью, потому что «было в общем-то мало выбора, почти не было иностранного кино и путешествий». Среди гостей – Виктор Ерофеев, Денис Драгунский, Александр Архангельский, Константин Богомолов, Дмитрий Быков, Дина Рубина, Светлана Алексиевич, Людмила Улицкая, Евгений Водолазкин, Андрей Звягинцев. Все они представляли свои новые книги. Из Израиля приехал Давид Гроссман, ну а хитом израильской коллекции была книга экс-президента Шимона Переса «Робким мечтам здесь не место».

В этом году на Non/fiction продавалось много комиксов. И они пользовались большой популярностью. Недавно министр Мединский высказался о том, что считает комиксы книжками для дебилов. Так вот, возможно, ему было бы интересно, что жанр комикса – это не только Человеки-пауки и прочие Бэтмены, но и, скажем, высокохудожественная трагическая история о реальной женщине, пережившей блокаду.

Что касается книг – фаворитов ярмарки, то ими стали «Я – Элтон Джон. Вечеринка длиной в жизнь» с удивительными фотографиями, мемуары Эдварда Сноудена, книга Юлии Латыниной «Христос с тысячью лиц», «Волшебные миры Хаяо Миядзаки» Сюзан Нейпир, «Средневековье крупным планом» Олега Воскобойникова, новый Акунин, сборник эссе Водолазкина и книга об Андрее Битове.

Ну а самой горячей темой Non/fiction стала политика. В центре внимания была, например, книга «Такие дела: живем в России», составителем которой стала Улицкая. Это истории о простых людях и их противостоянии злу. И «Природа зла. Сырье и государство» Александра Эткинда, описывающая паразитическую госмодель, при которой само население становится помехой.

* * *

Материал вышел в издании «Собеседник» №47-2019 под заголовком «"Нон-фикшн": гуру и комиксы».