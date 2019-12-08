Посетители выставки в Екатеринбурге попросили прикрыть голые тела на картинах

В одной из художественных галерей Екатеринбурга художников заставили заклеить стикерами картины с обнаженными женщинами.

Как передает Znak.com, выставка, на которой демонстрировались вызвавшие недовольство работы, имеет возрастной ценз 0+. Тем не менее, несколько посетителей попросили прикрыть обнаженных женщин, чтобы их не видели дети.

«Не знаю, почему устроители так решили. Возможно, они хотели перестраховаться. Особенно показательна картина из "Мастера и Маргариты", где королева бала Маргарита предстает обнаженной, как нам это показано в том числе и в кино», — сказал арт-директор галереи «Урал-Постер» Салават Фазлитдинов. Он добавил, что накануне, 7 декабря, стикеры с картин все-таки сняли.

По словам директора выставки «АРТ-Екатеринбург» Андрея Сенникова, картины прикрыли временно из-за просьб посетителей с детьми. Он уточнил, что речь идет о двух работах. «У каждого родителя свое чувство цензуры. Никаких конфликтов не было. Картины же никто не убирал. Потом убрали стикеры», — рассказал он в интервью порталу Ura.ru.