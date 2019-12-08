Американские кинокритики присудили главные награды года Скорсезе и Тарантино

Национальный совет кинокритиков США (NBR) назвал лучшим фильмом 2019 года драму «Ирландец» режиссера Мартина Скорсезе.

За лучший адаптированный сценарий к этому же фильму награды был удостоен Стивен Заиллян, который является лауреатом премии «Оскар» за сценарий к картине «Список Шиндлера», передает «Интерфакс».

Лучшим режиссером NBR признала Квентина Тарантино, снявшего «Однажды в... Голливуде». Брэда Питта за работу в этой картине критики назвали лучшим актером второго плана.

Лучшим актером 2019 года выбран Адам Сэндлер за роль в триллере «Неограненные драгоценности» братьев Джошуа и Бена Сафди, которые были также номинированы на премию за «Лучший оригинальный сценарий». Актрисой года стала Рене Зеллвегер, исполнившая роль певицы Джуди Гарленд в биографической драме «Джуди». Лучшей актрисой второго плана признана Кэти Бэйтс за свою работу в картине Клинта Иствуда «Ричард Джуэлл».

Лучшей анимационной лентой NBR назвала «Как приручить дракона 3», а среди фильмов на иностранном языке кинокритики отдали предпочтение «Паразитам» южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо.

В десятку лучших фильмов года, снятых на английском языке, вошли картина «Достать ножи» Райана Джонсона, «Ричард Джуэлл» Клинта Иствуда, историческая драма британца Сэма Мендеса «1917», триллер «Ford против Ferrari» Джеймса Мэнголда, биографическая история артиста Руди Мура «Меня зовут Долемайт», трагикомедия новозеландского режиссера Тайки Вайтити «Кролик Джоджо», «Брачная история» Ноа Баумбаха, «Однажды в... Голливуде» Квентина Тарантино, а также «Неограненные драгоценности» и музыкальная лента «Волны» Трея Эдварда Шульца.

В топ-пять иностранных кинолент попали «Боль и слава» Педро Альмодовара, «Атлантика» Мати Диопа, «Невидимая жизнь» бразильского режиссера Карима Айнуза, «Портрет девушки в огне» французского режиссера Селин Сьямма и «Транзит» немца Кристиана Петцольда.

Всего жюри NBR посмотрело и оценило 285 фильмов. Церемония награждения победителей состоится 8 января 2020 года в Нью-Йорке.